Вильнюсский участковый суд направил в МИД РФ документы гражданского иска по делу о событиях 13 января 1991 года в отношении бывшего президента СССР Михаила Горбачевым, сообщает издание lrt.lt.

«Документы направлены в МИД России в соответствии с Гаагской международной конвенцией. Один экземпляр должен быть передан Горбачеву в соответствии с Гаагской конвенцией», — приводит издание слова пресс-секретаря суда Ауримаса Жукаускаса.

Гражданский иск подан от имени четырех родственников погибших во время январских событий 1991 года у Вильнюсской телебашни — Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса-Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса-Юозаса Повилайтиса. Истцы возлагают ответственность за гибель людей на Горбачева.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по делу о январских событиях 1991 года. По данным литовской прокуратуры, люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, но никаких доказательств этому прокуратура не предоставила. Между тем очевидцы событий с советской стороны заявляют, что огонь по жителям Вильнюса вели с крыш домов и это была провокация.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, туда были переброшены советские спецподразделения. В ночь на 13 января у телецентра в центре Вильнюса произошли столкновения, в результате чего погибли 14 человек и более 600 были ранены.