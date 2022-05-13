Германия рассматривает возможность поставки Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, произведенные частным немецким производителем оружия Diehl Defense.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой источник в силовых структурах.

По словам источника, в случае положительного решения, системы могут быть развернуты в Украине с ноября.

По данным Bild, Украина заинтересована в получении 10 систем IRIS-T SLM, которые могут быть изготовлены в течение следующих трех-четырех лет. В документе говорится, что система может запускать ракеты на расстояние до 40 километров, чтобы сбивать истребители, вертолеты или ракеты.

Обучение украинских военных может начаться, как только правительство Германии одобрит план.