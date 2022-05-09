«Украсть железную дорогу» стало притчей во языцех еще со времён Марка Твена с его знаменитой цитатой «Того, кто украл булку — посадят в тюрьму. А того, кто украл железную дорогу — выберут в парламент». Но с кражей железной дороги, причем не «изменении права собственности», а кражей физической, сталкиваться в реальной жизни приходится, прямо сказать, куда реже, чем приводить вышеуказанную цитату американского сатирика.

Но ереванской политической верхушке действительно удалось украсть железную дорогу, причем в самом прямом смысле — разобрать и продать рельсы от желездорожной ветки, которая шла от Горадиза по долине Араза до Агбенда, оттуда через 42-километровый «мегринский участок» Азербайджанской железной дороги, проходивший по территории Армении, а затем — в Нахчыван.

Строго говоря, сам факт такой кражи и продажи уже давно «секрет Полишинеля». На ранее оккупированных, а ныне освобождённых азербайджанских землях армянскими оккупантами разрушено и разграблено все, включая железную дорогу. А это и рельсы, и оборудование станций, и электрическая сеть.

Точно так же было известно и о том, что разобраны рельсы в Мегри. Об этом писал даже небезызвестный Александр Лапшин.

Тогда железнодорожная инфраструктура на оккупированных азербайджанских землях представлялась ереванской верхушке ценным обьектом для мародерства. А мегринский участок, как были убеждены в Ереване, нужен Азербайджану, но не Армении.

Но теперь, после разгрома Армении в 44-дневной войне, встал вопрос о разблокировании коммуникаций. А еще — восстановления железнодорожной связи с Нахчываном через тот самый Мегринский участок. Только на это Армении нужно не менее 200 миллионов долларов. И теперь начинают всплывать любопытные подробности, которые, в числе прочего, приводит в своем репортаже армянская служба радио «Свобода».

Как выясняется, во время боевых действий в начале девяностых железная дорога еще работала. И по ней на фронт отправляли оружие, боеприпасы, «резерв» и т.д. Более того, использовали ее и потом, после прекращения огня, в частности, для доставки иранского мазута, в том числе и в Ханкенди («Степанакерт»). А потом рельсы «исчезли». То есть их разобрали и продали — по всей видимости, в Иран.

И теперь в Армении очень озабочены поисками ответа на вопрос, кто это сделал и кто на этом заработал.

Как оказалось, еще по горячим следам пашиняновской «революции» в Армении было открыто уголовное дело по обвинению в хищении госимущества — то есть тех самых рельсов. Оказалось, что замминистра обороны Армении Юрий Хачатуров, будущий генсек ОДКБ, еще в 2003 году подписал соответствующий договор, согласно которому коммерческая компания некоего Азата Гаспаряна получала 1027 драм (около 40 манат по нынешнему курсу) за разбор каждых 15 метров дороги. Но в договоре речь идет о 30 километрах дороги от Мегри до Гафана. А что стало с 10 километрами дороги от Мегри до нахчыванского участка границы с Азербайджаном, непонятно. Известно и другое. Рельсы затем были проданы на Каджаранский металлургический комбинат в качестве «чермета», примерно 40 долларов за тонну. Всего было продано 2 тысячи тонн старых рельсов. Куда делись деньги, непонятно. За четыре года следствия, до внятного обвинения дело так и не дошло. И теперь в беседе с журналистами бывший министр транспорта Генрих Кочинян рассуждает: ну если не нашли, значит, никакого хищения не было. И вообще, эти рельсы сегодня были бы уже непригодны для эксплуатации. Они же ржавеют… Жители окрестных сел добавляют: разобрать рельсы могли только военные. Гражданских, включая местных жителей, к железной дороге не подпускали даже близко.

Добавим от себя: железная дорога проходит вплотную к границе с Ираном, где уже ФСБ России установило режим пограничной зоны. Для того, чтобы проехать вдоль границы, Александр Лапшин договаривался именно с российскими пограничниками. Более того, на момент передачи железных дорог Армении в концессионное управление Южно-Кавказской железной дороге, «дочке» РЖД, в 2008 году. Имущество оценили в 250 тысяч долларов. А через два года «мегринский участок» был полностью разобран. В 2013 году руководство ЮКЖД подтвердило: да, рельсы разобрали по решению властей Армении.

Теоретически, конечно, это внутреннее дело Армении. Но лишь теоретически. Прежде всего, находившийся у власти в Армении «карабахский клан», пардон за вульгарную лексику, «свинтил» и продал рельсы не только с Мегринского участка. Точно так же разобрана и продана железнодорожная инфраструктура от Горадиза до Агбенда уже на территории Азербайджана, ранее оккупированной Арменией — а это 132 километра и никак не меньше 10 тысяч тонн одних только рельсов.

Далее, напомним еще раз: 42 километра железной дороги, проходившие по территории Армении через станцию Мегри, принадлежали Азербайджанской железной дороге. Были ли у Армении законные права передавать этот участок ЮКЖД, а тем более разбирать и продавать рельсы — большой вопрос, а точнее, тема большого разбирательства в международных судах.

И самое главное, все судебные ухищрения армянской Фемиды с надежно завязанными глазами никоим образом не помогут затушевать ответственность армянской верхушки в лице «карабахского клана». Которому действительно удалось украсть железную дорогу, принадлежавшую Азербайджану, но вот на этом ворованном паровозе Армения точно не уехала в светлое будущее. Пусть даже толкали этот «паровоз» очень старательно и всей толпой.

Нурани, обозреватель Minval.az