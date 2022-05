Сегодня, 8 мая 2022 года, Соединенные Штаты Америки вернули своих дипломатов в посольство в Киеве. Посольство на Сикорского, 4 должно открыться после почти трехмесячной эвакуации в Польшу.

Об этом говорится в сообщении в Twitter репортера WSJ Вивьен Салама.

«Представители США прибывают в посольство в Киеве впервые после эвакуации в феврале», — подписала она опубликованное видео.

U.S. officials arrive at the embassy in Kyiv for the first time since they were evacuated in February. pic.twitter.com/O53xy6T2UY

— Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022