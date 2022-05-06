Ожидаемая заявка Финляндии на вступление в НАТО будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе и встретит теплый прием, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Решение присоединиться полностью в руках Финляндии. При подаче заявления Финляндию ожидает теплый прием. Послание 30 союзников заключается в том, что Финляндию тепло приветствуют, с распростертыми объятиями. Мы обеспечим, чтобы процесс был быстрым и эффективным», — сказал Столтенберг в четверг в эфире телерадиовещания Финляндии Yle.

По словам Столтенберга, Финляндию можно было бы поддержать, например, политическими декларациями, заявлениями или учениями НАТО в соседнем с нею регионе.

«Есть много способов, которыми мы можем выразить, что безопасность Финляндии важна для союзников по НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, членство Финляндии укрепит НАТО. У нее современные и хорошо оснащенные Оборонительные силы, она инвестирует в новые истребители и демократические структуры, отметил он.

«Все это повлияет на вклад Финляндии в трансатлантическую безопасность», — заявил Столтенберг.