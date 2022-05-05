В азербайджанском секторе Каспия обнаружено опасное «наследство» более не существующего СССР — противокорабельные мины. Как уже рассказывал Minval, нашли их в ходе разведки, проводимой филиалом операционной компании «UMID BABEK OPERATING COMPANY», с участием квалифицированных специалистов и соответствующих судов ВМС.

Обычно подобные «сюрпризы» остаются после боевых действий. Воевали на Каспии в последний раз лет сто назад, когда большевики захватывали силой новые независимые государства, возникшие на обломках Российской Империи. Но затем советские ВМС весьма активно вели здесь «боевую учебу», а участок акватории, где и обнаружились мины, в советское время использовался полигон для минных тральщиков. Тем не менее уже объявлено, что 6 обнаруженных мин были сброшены в воду без полного соблюдения стандартов минирования.

Можно отдать должное профессионализму азербайджанских аквалангистов, посетовать, что минная опасность подстерегает, как выясняется, не только на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских землях, но и на Каспии, и на этом поставить точку.

Но в последние дни и недели новости с тэгом «Каспий» чаще всего касались интенсификации грузовых перевозок в его акватории, причем чаще всего именно в широтном направлении. Война в Украине и санкции против РФ резко повысили интерес к альтернативным маршрутам, где азербайджанский возрожденный «Шелковый путь» — на одном из первых мест. Транскаспийская переправа является важным звеном этой новой логистики. В Азербайджане увеличивают пропускную способность своего нового торгового порта на Каспии. В Баку спущен на воду паром «Зарифа Алиева», который станет важным звеном именно транскаспийских грузоперевозок. Это не просто надежды и прожекты. Между Китаем и Германией уже сегодня запущены грузовые поезда, которые следуют через Азербайджан. В этот же проект интегрирована и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Проекты сугубо мирные и гражданские. Но еще о пуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс РосСМИ сообщали под заголовками «По железной дороге обошли Россию». Так что можно догадаться, как восприняли многие в Москве нынешнее переключение логистики на Азербайджан и Грузию, а далее натовские страны, будь то Турция или Румыния с Болгарией.

Наконец, на фоне бушующей в Европе «нефтегазовой войны» Москва уже «наказывает» Казахстан, пытаясь сорвать его нефтеэкспорт. Не секрет, чт Кремль считает Каспий едва ли не своим внутренним водоемом, вроде Ладоги или Байкала, так что попытки доказать, «кто на Каспии хозяин», тоже вполне ожидаемы. Конечно, сегодня не получится «применить военную силу для захвата буровых платформ на каспийских камнях», как это предлагал сделать глава МИД РФ Андрей Козырев в ответ на подписание Контракта века в Баку. Но если на таком фоне в азербайджанском секторе Каспия вдруг обнаруживаются противокорабельные мины — это мало похоже на случайность. Вся история слишком уж напоминает плавающие мины в Босфоре, которые появились сразу же после российского вторжения в Украину. Более того, эксперты, в том числе и на сайте Minval.az, уже отметили: обнаруженные мины не похожи на те, что пролежали на дне лет этак тридцать. Да, они советского производства, но сегодня не так уж сложно найти что-то подобное на армейских складах.

И если на таком фоне в азербайджанском секторе Каспия, в районе интенсивного судоходства и на месте будущей добычи газа, вдруг обнаруживаются противокорабельные мины — это мало похоже на случайность.

Но в то же время излишне напоминать: переход внешних игроков к подобным методам даже теоретически не останется без ответа. И если кто-то в Москве считает Каспий «внутренним водоемом» России, это еще не значит, что Каспийское море действительно является таковым.

Нурани, обозреватель Minval.az