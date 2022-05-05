В азербайджанском секторе Каспия обнаружено опасное «наследство» более не существующего СССР — противокорабельные мины. Как уже рассказывал Minval, нашли их в ходе разведки, проводимой филиалом операционной компании «UMID BABEK OPERATING COMPANY», с участием квалифицированных специалистов и соответствующих судов ВМС.
Обычно подобные «сюрпризы» остаются после боевых действий. Воевали на Каспии в последний раз лет сто назад, когда большевики захватывали силой новые независимые государства, возникшие на обломках Российской Империи. Но затем советские ВМС весьма активно вели здесь «боевую учебу», а участок акватории, где и обнаружились мины, в советское время использовался полигон для минных тральщиков. Тем не менее уже объявлено, что 6 обнаруженных мин были сброшены в воду без полного соблюдения стандартов минирования.
Можно отдать должное профессионализму азербайджанских аквалангистов, посетовать, что минная опасность подстерегает, как выясняется, не только на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских землях, но и на Каспии, и на этом поставить точку.
Но в последние дни и недели новости с тэгом «Каспий» чаще всего касались интенсификации грузовых перевозок в его акватории, причем чаще всего именно в широтном направлении. Война в Украине и санкции против РФ резко повысили интерес к альтернативным маршрутам, где азербайджанский возрожденный «Шелковый путь» — на одном из первых мест. Транскаспийская переправа является важным звеном этой новой логистики. В Азербайджане увеличивают пропускную способность своего нового торгового порта на Каспии. В Баку спущен на воду паром «Зарифа Алиева», который станет важным звеном именно транскаспийских грузоперевозок. Это не просто надежды и прожекты. Между Китаем и Германией уже сегодня запущены грузовые поезда, которые следуют через Азербайджан. В этот же проект интегрирована и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Проекты сугубо мирные и гражданские. Но еще о пуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс РосСМИ сообщали под заголовками «По железной дороге обошли Россию». Так что можно догадаться, как восприняли многие в Москве нынешнее переключение логистики на Азербайджан и Грузию, а далее натовские страны, будь то Турция или Румыния с Болгарией.
Наконец, на фоне бушующей в Европе «нефтегазовой войны» Москва уже «наказывает» Казахстан, пытаясь сорвать его нефтеэкспорт. Не секрет, чт Кремль считает Каспий едва ли не своим внутренним водоемом, вроде Ладоги или Байкала, так что попытки доказать, «кто на Каспии хозяин», тоже вполне ожидаемы. Конечно, сегодня не получится «применить военную силу для захвата буровых платформ на каспийских камнях», как это предлагал сделать глава МИД РФ Андрей Козырев в ответ на подписание Контракта века в Баку. Но если на таком фоне в азербайджанском секторе Каспия вдруг обнаруживаются противокорабельные мины — это мало похоже на случайность. Вся история слишком уж напоминает плавающие мины в Босфоре, которые появились сразу же после российского вторжения в Украину. Более того, эксперты, в том числе и на сайте Minval.az, уже отметили: обнаруженные мины не похожи на те, что пролежали на дне лет этак тридцать. Да, они советского производства, но сегодня не так уж сложно найти что-то подобное на армейских складах.
И если на таком фоне в азербайджанском секторе Каспия, в районе интенсивного судоходства и на месте будущей добычи газа, вдруг обнаруживаются противокорабельные мины — это мало похоже на случайность.
Но в то же время излишне напоминать: переход внешних игроков к подобным методам даже теоретически не останется без ответа. И если кто-то в Москве считает Каспий «внутренним водоемом» России, это еще не значит, что Каспийское море действительно является таковым.
Нурани, обозреватель Minval.az
это старые мины. но нуранизм русофобский жив .Нурани … старая бабушка с которой вы уже на моей памяти лет тридцать вместе всегда гуляете .правда 30 лет назад она ещё была не стара ..кто по национальности ?не с западной Украины ?
У ВАС ПУТИНСКИЕ ГЕМАРОИДАЛЬНЫЕ ФОБИИ:)))))
ВАМ ЧТО, БОЛЬШЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ?
ВЫ ЖЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЕТЕ, ЧТО НУРАНИ АЗЕРБАЙДЖАН, А НЕ УКРАИНА. ВЫ ЧТО, СВОИ ГАЛЮЦИНАЦИИ РЕШИЛИ ИСКАТЬ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НЕЗАВИСИМЫХ РЕСУРСАХ?
МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ, К ПСИХИАТОРУ?
если вы русофоб а вы и естьрусофоб то даже если вы обосрётесь поносом а в несомненно обосрётесь им .то вы в этом несомненнобудетеобвинятькак вы пишите урусов хотя такого слова нет ..но вы русофоб к тому же неумный …есливы не видели то не значит что этого нет .а я 30 лет вижу Нурани постоянно гуляющей с женщиной кооря сейчас сильно согнулась или от болезни или от старости и имеет эта женщина славянский вид
МИНА РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ВОЕННЫЕ В СОБСТВЕННОМ МОРЕ МИНАМИ НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ:)))
ПРОТИВ КОГО РАЗБРАСЫВАЛ УРУС ЭТИ МИНЫ В КАСПИЙ?, САМИ ПОДУМАЙТЕ:)))
ИРАН БЫЛ СОЮЗНИКОМ СССР И РОССИИ. А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РЕСПУБЛИКИ КАСПИЯ, БЫЛИ В СОСТАВЕ СССР.
С КАКИМ УМОМ РУССКИЕ РАЗБРАСАЛИ ЭТИ МИНЫ В СССР, ПО СОБСТВЕННЫМ МОРСКИМ ПУТЯМ. СКОРЕЕ ВСЕГО, ГОДА МОСКВА 20-го ЯНВАРЯ 1990-го ГОДА ОСОЖДАЛА ВОЕННЫМИ КОРАБЛЯМИ АКВАТОРИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА, В ЗНАК ОТМЕЗКИ, МИНИРОВАЛА МОРЕ. ТАКИЕ ПРИКАЗЫ, ИСХОДЯТ ПРЯМО ИЗ КРЕМЛЯ.
Это новые мины. На старых должна быть ржавчина, как минимум. Я еще не говорю про наросты и т.д. Это рашистские мины, как в Босфоре.
на фотографиях которые здесь не эти мины .на вчерашнем были заросшие известняком ..где вы там могли бы увидеть ржавчину …в босфоре украинские. а вы идиот
если вы русофоб а вы и естьрусофоб то даже если вы обосрётесь поносом а в несомненно обосрётесь им .то вы в этом несомненнобудетеобвинятькак вы пишите урусов хотя такого слова нет ..но вы русофоб к тому же неумный …есливы не видели то не значит что этого нет .а я 30 лет вижу Нурани постоянно гуляющей с женщиной которая сейчас сильно согнулась или от болезни или от старости и имеет эта женщина славянский вид и она или бабушка или мама Нурани ..а учитывая русофобство её потому и есть сомнение что её родственица может быть ..украинкой ..почему бы не быть такой мысли ?в же можете в своём русофобском поносе обвинять урусов .