В ходе проводимой филиалом операционной компании «UMID BABEK OPERATING COMPANY» в Азербайджанской Республике разведки территории в азербайджанском секторе Каспийского моря, на глубине до 60 м были обнаружены неизвестные объекты. Об этом сообщает Минобороны.

При осмотре с участием квалифицированных специалистов и соответствующих судов ВМС, привлеченных в акваторию, использовавшуюся в советское время в качестве полигона для соединений тральщиков, было установлено, что обнаруженные объекты представляют собой 6 крупных проивокорабельных мин (КБ-1), сброшенных в воду во времена бывшего СССР без полного соблюдения стандартов минирования.

С 9 мая нынешнего года с учетом погодных условий и при соблюдении мер безопасности во взаимодействии с другими государственными органами планируется продолжить обезвреживание найденных мин и поисковые мероприятия.

В целях безопасности район обнаружения мин временно закрыт для движения судов. Работы гражданского назначения в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются в обычном порядке.