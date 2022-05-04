Информация о найденных минах в азербайджанском секторе Каспийского моря, которые пролежали на дне с советских времен, честно говоря, вызывает ряд вопросов. Это касается и внешнего вида мин и того факта, что они оказались в зоне интенсивного морского трафика. Об этом в беседе с Minval.az заявил азербайджанский военный эксперт Узеир Джафаров.

Данная находка, по словам Джафарова, является противокорабельной морской миной КБ – 1 и тот факт, что было обнаружено сразу шесть таких мин, вызывает серьезное беспокойство и опасение. Сложно, с одной стороны, по словам военного эксперта, не связать находку с недавно обнаруженными минами в акватории Турции в Черном море.

«Если допустить, что мины уже давно находятся в море, этот факт вызывает не меньшее беспокойство. Получается, что столько лет в зоне активного морского трафика, на глубине всего 60 метров лежало несколько мин, одна из которых запросто может разнести целый корабль», — отметил эксперт.

По мнению военного эксперта, судя по представленным фотографиям, эти мины не похожи на те, что пролежали под водой тридцать лет. В таком случае они должны были бы выглядеть совершенно иначе.

«За эти годы мины подверглись бы коррозии под воздействием водной среды — наросты, признаки активности водной жизни, но, судя по фотографиям, мы этого практически не наблюдаем», — подчеркнул Джафаров.

Эксперт допускает, что снаряды могли быть подброшены намеренно с определенной целью и, скорее всего, находятся в акватории Азербайджана с недавних пор.

По его мнению, необходимо провести экспертизу с привлечением военных специалистов, чтобы выяснить сроки пребывания мин в Каспии.

«То есть установить, были ли они сброшены во время учений, или ранее они находились в водах России, а затем были принесены в акваторию Азербайджана подводными течениями», — пояснил Джафаров.

Азербайджан должен усилить контроль своих территориальных вод, как по линии военно-морских сил, минбороны, так и Государственной пограничной службы.

«Это может быть и откровенная провокация в адрес Азербайджана, потому что в этой акватории проходят морские пути не только азербайджанских, но и иностранных судов, посещающих Азербайджан. Представьте, что бы было, если бы одна из этих мин взорвалась под килем корабля одной из дружественных стран, прибывающего в нашу страну?», — подчеркнул военный эксперт.

Как бы то ни было, сейчас Азербайджан должен быть очень внимателен и осторожен в вопросах безопасности в своих водах, потому что, к сожалению, есть определенные заинтересованные силы, которые стараются доминировать на Каспии. «А что это за силы – мы, в принципе, хорошо знаем», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что во время официальных встреч было подчеркнуто, что прикаспийские страны заинтересованы в демилитаризации Каспия, последние годы мы наблюдаем иную картину.

«В Каспийском море появились вооруженные силы у Казахстана и даже у нейтрального Туркменистана. Поэтому, я считаю, что в ближайшие годы мы должны быть готовы к росту напряженности на Каспии. У Азербайджана немало нерешенных вопросов с Ираном и Россией. Появление подобных крупных корабельных мин – это очевидная попытка запугать ряд стран, чтобы они не вели исследовательские работы на Каспии, не искали полезные ископаемые и энергоресурсы. Возможно и так», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров