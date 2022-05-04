Информация о найденных минах в азербайджанском секторе Каспийского моря, которые пролежали на дне с советских времен, честно говоря, вызывает ряд вопросов. Это касается и внешнего вида мин и того факта, что они оказались в зоне интенсивного морского трафика. Об этом в беседе с Minval.az заявил азербайджанский военный эксперт Узеир Джафаров.
Данная находка, по словам Джафарова, является противокорабельной морской миной КБ – 1 и тот факт, что было обнаружено сразу шесть таких мин, вызывает серьезное беспокойство и опасение. Сложно, с одной стороны, по словам военного эксперта, не связать находку с недавно обнаруженными минами в акватории Турции в Черном море.
«Если допустить, что мины уже давно находятся в море, этот факт вызывает не меньшее беспокойство. Получается, что столько лет в зоне активного морского трафика, на глубине всего 60 метров лежало несколько мин, одна из которых запросто может разнести целый корабль», — отметил эксперт.
По мнению военного эксперта, судя по представленным фотографиям, эти мины не похожи на те, что пролежали под водой тридцать лет. В таком случае они должны были бы выглядеть совершенно иначе.
«За эти годы мины подверглись бы коррозии под воздействием водной среды — наросты, признаки активности водной жизни, но, судя по фотографиям, мы этого практически не наблюдаем», — подчеркнул Джафаров.
Эксперт допускает, что снаряды могли быть подброшены намеренно с определенной целью и, скорее всего, находятся в акватории Азербайджана с недавних пор.
По его мнению, необходимо провести экспертизу с привлечением военных специалистов, чтобы выяснить сроки пребывания мин в Каспии.
«То есть установить, были ли они сброшены во время учений, или ранее они находились в водах России, а затем были принесены в акваторию Азербайджана подводными течениями», — пояснил Джафаров.
Азербайджан должен усилить контроль своих территориальных вод, как по линии военно-морских сил, минбороны, так и Государственной пограничной службы.
«Это может быть и откровенная провокация в адрес Азербайджана, потому что в этой акватории проходят морские пути не только азербайджанских, но и иностранных судов, посещающих Азербайджан. Представьте, что бы было, если бы одна из этих мин взорвалась под килем корабля одной из дружественных стран, прибывающего в нашу страну?», — подчеркнул военный эксперт.
Как бы то ни было, сейчас Азербайджан должен быть очень внимателен и осторожен в вопросах безопасности в своих водах, потому что, к сожалению, есть определенные заинтересованные силы, которые стараются доминировать на Каспии. «А что это за силы – мы, в принципе, хорошо знаем», — отметил эксперт.
Эксперт отметил, что несмотря на то, что во время официальных встреч было подчеркнуто, что прикаспийские страны заинтересованы в демилитаризации Каспия, последние годы мы наблюдаем иную картину.
«В Каспийском море появились вооруженные силы у Казахстана и даже у нейтрального Туркменистана. Поэтому, я считаю, что в ближайшие годы мы должны быть готовы к росту напряженности на Каспии. У Азербайджана немало нерешенных вопросов с Ираном и Россией. Появление подобных крупных корабельных мин – это очевидная попытка запугать ряд стран, чтобы они не вели исследовательские работы на Каспии, не искали полезные ископаемые и энергоресурсы. Возможно и так», — резюмировал наш собеседник.
В. Мансуров
ИНТЕРЕССНО:)))
А КОГДА РОССИЙСКИЕ КОРАБЛИ ЧЕРЕЗ СВОИ ВОДЫ ПУСКАЕМ ПЛАВАТЬ, О ЧЕМ ДУМАЕМ?
ДУМАЕМ, ЧТО ОНИ В НАШИ ВОДЫ, БУДУТ ЦВЕТЫ РАЗБРАСЫВАТЬ?
КОНЕЧНО ЖЕ МИНЫ!!!!
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО И МОРСКИЕ ГРАНИЦЫ, ПОРА ЗАКРЫВАТЬ:)
А ПРИЧИНА, КАРОНА ВИРУС:)))
Уважаемый мной ранее Узеир слепой что ли ?видно же что мина известняком обросла ….предметы за годы могут по разному обрастать наростами ..зависит от местоположения ..проходит ли течение рядом .сила течения .глубина .состав грунта и много ещё чего …но видимо цель Узеира действовать в тренде нынешнем и даже в поносе собственной коровы видеть диверсию от России которую он впрямую как бы и не называет но видно сквозь строк. и кстати мины в обще куда хочешь могло унести …в любую сторону и страну ..но у меня ещё версия …этими минами хотели технопарк азерсуна взорвать .но не вышло ..их унесло ветром …