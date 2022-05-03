В России отреагировали на серию заявлений представителей украинской власти, что Киев не будет заключать мирный договор с РФ, а будет добиваться только ее капитуляции, устами зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, для него мир — это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет», — заявил Медведев.

Напомним, о том, что Украина будет воевать до капитуляции или распада России вчера заявили секретарь СНБО Данилов, глава украинской разведки Буданов и советник главы Офиса президента Арестович.