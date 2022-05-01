С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1 026 танков и более 450 артиллерийских систем.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.

Общие боевые потери противника:

личного состава — около 23 500 человек

танков – 1 026

боевых бронированных машин ‒ 2 471

артиллерийских систем — 451

РСЗО — 151

средства ПВО — 80

самолетов — 192

вертолетов — 155

автомобильной техники и автоцистерн – 1 796

корабли / катера — 8

БПЛА оперативно-тактического уровня — 245

специальная техника — 32

крылатые ракеты (сбито) — 84.