С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1 026 танков и более 450 артиллерийских систем.
Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.
Общие боевые потери противника:
личного состава — около 23 500 человек
танков – 1 026
боевых бронированных машин ‒ 2 471
артиллерийских систем — 451
РСЗО — 151
средства ПВО — 80
самолетов — 192
вертолетов — 155
автомобильной техники и автоцистерн – 1 796
корабли / катера — 8
БПЛА оперативно-тактического уровня — 245
специальная техника — 32
крылатые ракеты (сбито) — 84.
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