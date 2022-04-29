В параде Победы в Москве будет участвовать самолет Ил-80, созданный на случай ядерной войны.

«В авиапараде будет задействован один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны России — воздушный пункт управления Ил-80, известный как «самолет судного дня», — отмечают в министерстве обороны России.

Самолет, который пролетит над Красной площадью, предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и одновременного управления вооружёнными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

В прошлый раз Ил-80 участвовал в параде Победы в 2010 году.