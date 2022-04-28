Француженка Люсиль Рэндон признана старейшим человеком в мире в возрасте 118 лет и 2 месяцев. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса на своем официальном сайте.

После того, как в Японии в возрасте 119 лет скончалась Канэ Танака, звание старейшего человека перешло монахине Люсиль Рэндон.

Рэндон работала учителем и гувернанткой, а в годы Второй мировой войны присматривала за детьми. После войны женщина 28 лет проработала с сиротами и пожилыми людьми в больнице в Виши, регион Овернь-Рона-Альпы. После этого женщина приняла постриг и взяла имя Андре.

Сестра Андре пережила две эпидемии. Во время пандемии испанского гриппа в 1918 году и коронавируса в 2021 году женщина перенесла инфекции и выздоровела.

Последние 12 лет монахиня живет в доме престарелых. На вопрос о секрете долголетия Андре один из сотрудников учреждения рассказывает о любви бабушки к шоколаду и вину.

«Бокал вина поддерживает ее, и в этом, возможно, секрет ее долголетия», — сообщил мужчина Книге рекордов Гиннеса.