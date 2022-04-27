Политика двойных стандартов уже много веков является частью международных отношений и под ней понимается форма обвинения в несоблюдении и нарушении обязательств, прав человека, конвенций, принципов и норм международного права. По сути, это оценка одно того же действия, по разным критериям, с положительной стороны если это ваш союзник или отрицательно, если это ваш противник с целью дискредитировать его и очернить перед мировым сообществом. В этой ситуации то, что запрещено одним, оказывается позволительно другим.

Происходящие в наши дни события в Украине наглядно демонстрируют миру политику двойных стандартов. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейской Службы внешних связей поделился своими взглядами относительно российской агрессии против Украины.

Боррель отметил, что «война, которую Россия развязала против Украины, родилась исключительно в голове одного человека, у нее нет никаких других причин, поэтому нельзя относиться нейтрально к этому конфликту и ставить знак равенства между агрессором и жертвой агрессии».

«Действия по защите Украины от российского вторжения направлены на отрицание закона джунглей, принципа, что «сила определяет право». В этом случае быть «нейтральным» является ложной концепцией. Одна страна вторглась в другую. Ставить их на один уровень означает неспособность отличить нападающего от того, на кого он нападает. Так, «нейтральность», безусловно, может объясняться многими причинами, начиная от скрытой поддержки до страха перед репрессиями, но на практике она поддерживает Россию в ее агрессивной войне», — подчеркнул Боррель.

Читая строки, написанные главой европейской дипломатии, невольно вспоминаешь слова Фридриха Ницше о том, что часто лицемерие у нас называют правилами приличия. На протяжении многих десятилетий подвергшийся армянской агрессии Азербайджан сталкивался с политикой двойных стандартов. Об этом в азербайджанских СМИ написано немало статей. Запад отказывался называть происходившие события своими именами, оказывая поддержку Армении – стране, оккупировавшей азербайджанские территории и игнорирующей нормы международного права.

Ярким примером применения политики двойных стандартов к Азербайджану была 907-я поправка к «Акту о защите свободы», который был для экономической поддержки бывших советских республик со стороны США. Под давлением армянского лобби к этому документу была принята 907-я поправка, гласившая о том, что «помощь США не может быть предоставлена правительству Азербайджана до тех пор, пока президент не определит и не доложит Конгрессу о том, что правительство Азербайджана предпринимает демонстративные шаги по прекращению всех блокад и прочего наступательного использования силы против Армении и Нагорного Карабаха».

При этом игнорировался тот факт, что Армения сама осуществила эмбарго в отношении Нахчыванской Автономной Республики, отделенной от основной части Азербайджана, а закрытие границы с Арменией произошло из-за оккупации азербайджанских территорий.

Справедливости ради необходимо отметить, что уже на протяжении многих лет действие данной поправки ежегодно приостанавливается, но окончательно этот механизм не отменен. Вдобавок, США продолжают оказывать ежегодную официальную финансовую помощь карабахским сепаратистам. И это происходит несмотря на факт того, что в отчетах Госдепа подчеркивалось, что карабахские сепаратисты оккупировали азербайджанские территории благодаря военной поддержке Армении.

Можно привести еще множество фактов подобного отношения к Азербайджану со стороны Запада. Еще в апреле прошлого года на встрече с награжденными военнослужащими в Парке военных трофеев президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что когда был избран главой государства, он еще не знал о масштабах лицемерия в большой политике.

«Я полагал, что сказанное противоположной стороной — правда. Я потом понял, что все эти годы нас пытались обмануть. Они хотели не решить (карабахскую – ред.) проблему, а заморозить ее. Международные структуры, непосредственно занимающиеся этим вопросом, всегда хотели сохранить эти земли под армянским контролем. Я понял это позже», — сказал тогда президент.

Даже, сейчас, освободив свои земли военным путем, Азербайджан сталкивается с политикой двойных стандартов. Запад предпочитает не вспоминать о том, что Армения долгие годы оккупировала территории Азербайджана, а во время 44-дневной войны подвергала азербайджанские города ракетным обстрелам, в ходе которых погибли мирные жители, включая малолетних детей.

Европейских поборников демократии больше волнует судьба карабахских армян и христианского наследия, чем нежелание Армении подписывать мирный договор с Азербайджаном. Христианской Европе нет никакого дела до того, что армянские оккупанты превратили мечети в свинарники, сравняли с землей мусульманские кладбища. Им главное, чтобы Азербайджан позаботился о христианском наследии на освобожденных территориях, которое, со слов бывших оккупантов, теперь находится под угрозой уничтожения со стороны «варваров-азербайджанцев».

Самостоятельно освободив от пяты армянских оккупантов свои земли, Азербайджан продемонстрировал не только свою военную мощь, но и никчемность и нежелание западной дипломатии справедливо решать конфликты. Жаль, что нынешние слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, в которых он обвиняет некоторые страны в неспособности отличить агрессора от жертвы на примере российско-украинской войны, не были сказаны и по отношению военной агрессии Армении против Азербайджана много лет назад.

Асиф Айдынлы