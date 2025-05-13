Европейские страны приняли решение дождаться запланированных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине, прежде чем обращаться к США по поводу введения новых антироссийских санкций.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, 12 мая США уведомили европейских чиновников о намерении дать возможность РФ и Украине провести прямые переговоры в Анкаре, чтобы затем обсудить вопрос усиления давления на Москву.

Лидеры европейских государств хотят вновь призвать американского лидера Дональда Трампа принять ограничительные меры, если «президент РФ Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня», проинформировало агентство. Однако, по его сведениям, администрация США еще не приняла окончательного решения по вопросу об антироссийских санкциях.