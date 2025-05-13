Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Бахрейн посетил центр «Аль-Мадар» при Министерстве иностранных дел страны.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

Отмечается, что министр был проинформирован о деятельности центра, его роли в мониторинге региональных и мировых событий, а также о координации работы между министерствами и дипломатическими миссиями.

Байрамов также посетил национальный музей Бахрейна и ознакомился там с историей страны и историческими артефактами.