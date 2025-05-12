Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил, комментируя свой телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны… Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», – написал Зеленский в своем тг-канале.