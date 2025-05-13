Президент Украины Владимир Зеленский не готов встречаться с кем-то из представителей России, кроме президента Владимира Путина в Стамбуле.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала The Breakfast Show.

«Принципиальная конструкция переговорного процесса в Стамбуле очевидна. Есть человек, который принимает решения со стороны Украины (…) И, соответственно, есть человек, который принимает решения в России. Все остальное — это формальное присутствие», — заявил Подоляк.

По его мнению, встречи на более низком уровне менее результативны и бессмысленны.