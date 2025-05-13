Ведущей площадкой переговоров по поиску мира в Украине вновь становится Стамбул. События развиваются буквально в мультипликационном темпе. Сначала – фактически провал американских переговоров и заявление США о выходе из посредничества. Затем – просьба Дональда Трампа к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану взять посредническую миссию на себя. Затем – визит в Киев представителей «Коалиции желающих»: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев, где очень скоро практически озвучили ультиматум в адрес России: тридцатидневное прекращение огня, начиная с 12 мая. То есть именно то, на чём настаивали в Киеве.

Именно после обнародования этого ультиматума последовало приглашение журналистов в Кремль ночью, где Владимир Путин обнародовал призыв к началу переговоров в Стамбуле.

Теоретически здесь надо было бы ожидать волны разговоров и выкладок, что это очередная уловка Кремля. Возможно, подобные версии имеют право на существование. Публично принимать ультиматум европейских лидеров Кремлю не с руки, идти на лобовое столкновение и брать на себя ответственность за срыв очередной мирной инициативы — тем более. А вот призвать к переговорам на альтернативной площадке — самое оно. Тем более что опыт переговоров по Украине у Турции уже есть. И это не только конфиденциальные встречи в самом начале войны. Именно Турция, напомним, договаривалась об освобождении бойцов батальона «Азов», которые до последнего держали оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Правда, после того как «азовцы» до окончания войны вернулись в Украину, роспропаганда обрушила на Турцию тонны словесной грязи, но теперь, похоже, в Москве особо выбирать не приходится.

Вопреки прогнозам, на переговоры в Стамбуле согласилась и Украина. Более того, здесь готовы и к прямым переговорам на высшем уровне.

Теоретически эти дипломатические новости дают повод вздохнуть с облегчением: «переговорная ситуация» сдвинулась с мёртвой точки. Но есть ли у Москвы и Киева реальный шанс договориться?

А вот тут всё не так просто. Достаточно вспомнить откровения «переговорщиков» из команды Дональда Трампа, по словам которых, Россия на переговорах «хочет слишком много». Если кто забыл: Россия настаивает на признании своих прав на Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье, включая те территории, которые она сегодня не контролирует. При этом в Украине по понятным причинам к прекращению огня готовы, но к тому, чтобы признать права России на собственные оккупированные территории, — разумеется, нет. Более того, несмотря на громкие реляции, часть Курской области РФ по-прежнему под контролем Украины, и выводить оттуда войска просто так в Киеве не намерены. Москва тоже не хочет выводить войска с территорий, уже объявленных своими. Рухнули, по всей видимости, и идеи 15-километровой демилитаризованной зоны — при нынешнем раскладе в эту зону попадает, опять-таки, Херсон, и вообще так легко распоряжаться своими территориями Украина никому не намерена позволять.

Наконец, опытные наблюдатели советуют вспомнить, почему провалились первые переговоры в Стамбуле — ещё в самом начале войны. Вокруг них, разумеется, ходило множество конспирологических версий, но одной из важных, если не самой важной, причин провала первых переговоров в Стамбуле было то, что именно российские представители пытались надувать щёки и стучать кулаками по столу, в то время как сценарий «Киев за три дня» уже неумолимо схлопнулся.

Сегодня ситуация уже другая. Да, благодаря нерешительности западных партнёров Украины шанс на её убедительную победу оказался упущен ещё до прихода Трампа. Начало переговоров само по себе слишком воодушевило многих в Москве. Но российская дипломатия на американском этапе переговоров слишком завысила планку требований, и в результате договориться не удалось. Переговоры «Стамбул 2.0» только стартуют, как будут развиваться события здесь — можно только гадать, но, судя по многим признакам, отказываться от прежних требований в Кремле, по крайней мере, пока не готовы. Более того, в Москве всё ещё лелеют надежду нанести Киеву решающее военное поражение, после чего там будут готовы подписывать мир любой ценой, включая и «демилитаризацию», и отказ от вступления в НАТО, и многое другое. В такой ситуации шанс на успех переговоров невелик.

Другой вопрос, что военная Фортуна тоже изменчива. А война преподносит сюрпризы куда чаще, чем дипломатия. Особенно если европейские союзники Украины уже чувствуют угрозу для себя и расширяют «линейку» военной помощи, а украинские дроны добираются до Казани и Саратова.