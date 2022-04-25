Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским намерен обсудить прекращение огня и оказание помощи нуждающимся украинцам, заявил в ходе брифинга официальный представитель Гуттериша Фархан Хак.

«Он [генсек ООН Антониу Гуттериш] хочет четко поговорить с лидерами обеих стран и посмотреть, какого прогресса мы можем добиться. В конечном счете, наша цель — прекращение огня и улучшение положение людей на Украине» — сказал он.