Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора, настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«Содействуем согласованию между Азербайджаном и Арменией мирного договора. Российская сторона настроена и далее всячески помогать Баку и Еревану находить точки соприкосновения, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. При этом мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши трехсторонние усилия, а не основаны на логике геополитических игр», — заявил Гончар.

Он отметил, что в рамках реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач, в том числе — запуск процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, разблокировке экономических и транспортных связей в регионе.

«В частности, мы готовы оказывать консультативное содействие двусторонней Комиссии по делимитации границы, предоставлять необходимые картографические материалы. Ведем дело к скорейшему согласованию конкретных проектов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в рамках Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», — заявил Гончар.