Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российские войска непрерывно атакуют мариупольский завод «Азовсталь», в подземельях которого находятся украинские защитники и мирные жители, – он предлагает РФ специальные переговоры.

«Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ «не штурмовать»? Предлагаю РФ подумать об остатках репутации».

По словам Подоляка, для спасения репутации РФ необходимы три «мариупольских шага», а именно:

Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

Согласиться на «спецраунд переговоров», чтобы украинская сторона забрала или обменяла военных.