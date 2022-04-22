Cоздание новой повестки мира в регионе и инициатива проведения переговоров о заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном принадлежит именно Азербайджану. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Документ, содержащий пять принципов, тоже представлен азербайджанской стороной. Как отметил сегодня президент Ильхам Алиев, главным в нормализации армяно-азербайджанских отношений является признание государствами территориальной целостности и суверенитета друг друга. В этом контексте Азербайджан выразил свою позицию на основании представленных принципов. Если Армения тоже признает и принимает территориальную целостность Азербайджана, то мы можем добиться нормализации в отношениях между государствами. У Армении нет другого выхода. Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, из этого и состоит возложенное на нее международное обязательство. Мы готовы в скором времени создать Рабочую группу и начать обсуждения текста, чтобы за конкретное время этот процесс был завершен. Это может основательно изменить атмосферу безопасности в регионе, и стать основой для устойчивого мира и стабильности», — подчеркнул он.