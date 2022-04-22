Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз призвал начать конкретные переговоры с Ереваном для подписания мирного договора.

«Если в Армении есть определенные силы, которые все еще думают о реваншизме и исходя из этого тормозят подписание мирного договора и признание территориальной целостности Азербайджана, то и нам придётся идти на аналогичные шаги и не признавать территориальную целостность Армении», – заявил президент, выступая на V Съезде азербайджанцев мира, проходящем в городе Шуша.

Он напомнил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к другим странам.

«Несмотря на окончание войны, не завершились территориальные претензии Армении. Но я уверен, что они прекратятся. Уверен, что мы в результате предпринятых нами действий в постконфликтный период устраним территориальные претензии Армении и всемирного армянства против Азербайджана. Азербайджан не имеет территориальных претензий к другим странам, но и свою территорию мы никому не отдадим», — добавил президент.