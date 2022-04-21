«Спецоперация» России в Украине завершится после устранения угроз НАТО, исходящих из-за освоения альянсом украинской территории. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — пояснил дипломат.

Он также подчеркнул, что «спецоперация» идет в соответствии с намеченным планом, и «все ее цели будут достигнуты».