Президент США Джо Байден провел в среду телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал его об усилиях американской администрации по поддержке Украины. Об этом сообщают журналисты пула Белого дома.

Разговор продолжался почти час и состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что обсудил с президентом США дополнительную военную и возможную макрофинансовую помощь Украине, а также вопрос усиления санкций в отношении России.