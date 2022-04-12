Выполняя задачи на Украине, наши военные защищают Россию. Об этом заявил Владимир Путин.

«Ход спецоперации идет по плану. Я смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны скрывать от общественности. Но должны эту боевую работу объективно. Прежде всего хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения нашему Отечеству», – считает он.