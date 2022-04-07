Сегодня Азербайджан и Израиль отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и это не просто круглая дата. В мире многие называют отношения двух стран уникальными. Азербайджан и Израиль сотрудничают друг с другом в самых различных сферах, выстраивая важную ось содействия и доверия между различными регионами Евразии. О том, в чем кроется секрет стратегических и партнерских отношений Азербайджана и Израиля рассказал Minval.az. израильский политолог и журналист Роман Гуревич.

— В чем уникальность дружбы народов Азербайджана и Израиля?

— Я думаю, прежде всего, это связано с многовековой традицией дружественных отношений между азербайджанским и еврейским народами. Все мы знаем, что на протяжении многих лет еврейская община в Азербайджане чувствовала себя максимально комфортно, пользовалась огромным уважением и отвечала взаимностью азербайджанскому народу.

Для Израиля, как для еврейского государства, этот факт чрезвычайно важен, и если мы говорим об отношениях между народами, то, безусловно, зародились они очень давно.

И когда мы вспоминаем легендарного танкиста Альберта Агарунова – еврея, выросшего в Азербайджане, который сражался и погиб в Карабахе, то это яркий пример того, как человек защищал свою землю, свой народ. И неслучайно, на похоронах героя по просьбе семьи Агаруновых раввин читал кадиш (еврейскую поминальную молитву), а азербайджанский мулла — ясин. Все это говорит само за себя.

Израиль предоставляет Азербайджану передовые технологии в разных областях – будь то строительство или разминирование территорий, энергетика или же сфера образования. Сейчас идет работа над созданием совместного азербайджано-израильского университета, чтобы азербайджанские студенты могли получать образование в Израиле, а израильские профессора — преподавать в Азербайджане.

Можно еще вспомнить о том, что Израиль получает большой объем энергоносителей из Азербайджана. А самое главное, что между странами, на мой взгляд, есть взаимное доверие. Хотя сейчас очень многие пытаются утверждать, что невозможны хорошие отношения между евреями и мусульманами, разжечь ненависть, наш пример опровергает эти мнения. В целом хочу отметить, что Азербайджан и Израиль в чем-то похожи: у стран имеется обширное морское побережье, часто говорят, что бухта в Хайфе очень напоминает бакинскую. Конечно, такого замечательного Приморского бульвара у нас нет, но есть масса общего в свойствах души наших народов: теплота в общении, национальное дружелюбие и гостеприимство, всех общих черт не перечесть.

— Каковы итоги 30-летнего политического и экономического сотрудничества Азербайджана и Израиля на фоне всей геополитики Ближнего Востока? Почему Баку и Иерусалим обозначают свое сотрудничество как стратегическое?

— Важность союза Азербайджана и Израиля трудно переоценить. Вот один лишь пример последнего времени – благодаря посредничеству, усилиям и стараниям Азербайджана сейчас наметилось заметное потепление в отношениях Турции и Израиля. Эти отношения длительное время находились на спаде, но президент Ильхам Алиев приложил большие усилия для стабилизации, улучшения отношений Анкары и Иерусалима. Этот вклад сложно переоценить. Такое взаимодействие жизненно важно для Израиля, для всей геополитики региона. К примеру, еще перед визитом в Турцию, президент Израиля Ицхак Герцог нанес визиты в Греческий Кипр и Грецию. О чем это говорит? О том что, совместными усилиями надо сглаживать существующие противоречия, использовать их во благо, для расцвета всего региона. При мудром руководстве, а такое руководство есть и в Азербайджане, и в Израиле, можно добиться огромных результатов.

Неделю назад с большой радостью побывал на открытии представительства Государственного агентства по туризму Азербайджана в Израиле, где присутствовал председатель структуры Фуад Нагиев, а также министр туризма Израиля Йоэль Развозов, которого недавно принимал в Баку президент Ильхам Алиев. Туризм — одна из важнейших сфер, где мы представляем друг для друга огромный интерес. В Азербайджане есть потрясающе красивые города, природа, море, горнолыжные курорты, а кухня – это просто «сказка». Между тем в Израиле тоже представлены почти все климатические пояса, есть моря, горнолыжный курорт и пустыни, великолепная кухня. В общем, нам есть, чем порадовать друг друга. И я слышал, что компания AZAL после снятия ряда ограничений, связанных с пандемией, планирует наладить ежедневное авиасообщение между Азербайджаном и Израилем. И если это произойдет, то будет большим вкладом в наши отношения.

— В чем важность военно-технических связей Азербайджана и Израиля и каково их влияние на геополитику региона?

— Я бы сказал, что военное-техническое сотрудничество напрямую связано со стратегическими отношениями двух стран. Так, Баку поставляет нефть в Израиль. Израиль, в свою очередь, обеспечивает Азербайджан самыми современными средствами ведения боевых действий для защиты суверенитета страны. Это беспилотная авиация и барражирующие снаряды, система «Железный купол», которая надежно защищает города Азербайджана, а также технологии, позволяющие обеспечивать исправность инфраструктур Азербайджана и многое другое. В частности, израильский импорт составляет существенную долю в вооружении ВС Азербайджана. Это и 120-мм миномёты, БР и РСЗО, сторожевые катера, корабли, стрелковое оружие.

При этом Азербайджан сотрудничает одновременно с разными израильскими производителями БПЛА. Это компании Aeronautics, Еlbit, и BlueBird Aero Systems. При сотрудничестве с Aeronautics построен совместный завод Azad Systems, где собирают БПЛА Aerostar («Шахин») и Orbiter 2M («Гарангуш»). Налажено и производство барражирующих боеприпасов Orbiter-1K («Зарба-К»).

Подчеркну, что такое военно-техническое сотрудничество взаимовыгодно. И во время Отечественной войны, освобождения оккупированных Арменией земель Карабаха, результаты этого сотрудничества проявили себя очень ярко на поле боя – израильские беспилотники и барражирующие снаряды сделали немало для поддержки наступления азербайджанских ВС. Неслучайно, во время праздничных шествий в Баку в честь Победы в Карабахской войне, в столице развевались как флаги Азербайджана и Турции, так и флаги Израиля. Я бы сказал, что это тоже важный показатель нашего стратегического партнерства, который влияет на геополитическую ситуацию в регионе.

Что касается перспектив наших отношений, то думаю, что 30 лет – солидный срок, чтобы проверить отношения. С другой стороны, это годы, в период которых заложен прочнейший фундамент будущих отношений наших стран. И я уверен, что связи Азербайджана и Израиля будут крепнуть и далее во всех областях сотрудничества, а также появятся новые совместные цели. Уверен, что весь израильский народ поддержит эти инициативы, ведь очень многие евреи, переехавшие в Израиль, до сих пор с огромной теплотой вспоминают свою вторую Родину.

В. Мансуров