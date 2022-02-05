Врач сравнил пользу черного и белого угля

Кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог Андрей Кондрахин сравнил пользу известного черного активированного угля и белого — сорбента нового поколения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач отметил, что второй препарат назвать углем можно с натяжкой, это пищевая добавка, в которой действующим веществом является диоксид кремния, в то время как черный уголь — это собственно углеродсодержащее вещество, получаемое из древесного угля.

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Кондрахин заявил, что белый уголь полезнее черного, поскольку он является сорбционным веществом четвертого поколения, позволяющего убрать токсины из желудка более эффективно.

«Таблетка белого угля довольно мягкая и при приеме быстро растворяется. Целые горсти, как это делают с черным углем, принимать не надо. На 10 килограммов веса нужна одна таблетка черного активированного угля. То есть, если человек весит сто килограммов, он должен выпить всю упаковку», — добавил врач.

По словам Кондрахина, таблетки черного угля за счет острых краев могут травмировать слизистую оболочку кишечника, кроме того, он может спровоцировать воспаление, если будет долго находиться в организме, и сам по себе более токсичен и обладает канцерогенными свойствами, как все сгоревшее. Белый уголь легче выводится из организма, что исключает передозировку.