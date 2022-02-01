В США убили актера из «Ходячих мертвецов»

Американского актера Мозеса Джея Мосли обнаружили мертвым со следами огнестрельного ранения в собственном автомобиле. Об этом сообщил «Корреспондент» со ссылкой на TMZ.

Отмечается, что машина с телом 31-летнего мужчины находилась в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия.

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Мосли последний раз выходил на связь с семьей 23 января. В среду, 26 января, после подачи заявления о пропаже, его авто удалось отследить.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что на данный момент рассматривают версию самоубийства. Ведется следствие.

Мозес наиболее известен по роли зомби Майка в сериале «Ходячие мертвецы». Также он снимался в ленте «Голодные игры: И вспыхнет пламя», сериалах «Хранители», «Королева юга», «Американская душа».