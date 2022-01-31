Когда и где похоронят Мережко

Народный артист России, сценарист и режиссёр Виктор Мережко будет похоронен 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

«Прощание с Мережко состоится в четверг, 3 февраля, в 11:00 в Центральном доме кинематографистов. Захоронение — на Троекуровском кладбище», — цитирует РИА Новости Калинина.

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Он опроверг появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что похороны пройдут 2 февраля.