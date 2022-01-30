Джеймс Кэмерон подверг критике фильмы Marvel

Режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel в беседе с коллегой Дени Вильневым, об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Variety.

Создатель «Титаника» и «Аватара» сравнил блокбастеры знаменитой киновселенной с вышедшим в сентябре прошлого года научно-фантастическим боевиком Вильнева «Дюна».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Что меня поражает в Дюне, так это то, что она действительно эпична», – отметил Кэмерон.

Он пояснил, что применяет слово «эпический» к избранным киноработам вроде «Властелина колец» Питера Джексона, или картин Дэвида Лина («Лоуренс Аравийский», «Пигмалион», «Оливер Твист»).

«Но когда я думаю о фильмах, в которых есть невероятные события, например, в фильмах киновселенной Marvel, в которых разрушаются целые города и так далее, они мне не кажутся эпическими», – уточнил режиссер.

Ранее супергеройские боевики Marvel критиковал Мартин Скорсезе. Он заявил, что не считает подобные проекты киноискусством.