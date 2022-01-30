Warner Bros в следующем году приступит к съемкам сиквела «Джокера»

Съемки нового «Джокера» с Хоакином Фениксом начнутся в 2023 году, передает издание Heroic Hollywood со ссылкой на источник в Warner Bros.

По данным источника, кинокомпания получила первый вариант сценария. Официальное название фильма и детали сюжета пока неизвестны.

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Сайт DeuxMoi со ссылкой на инсайдера сообщил, что главную женскую роль сыграет Леди Гага, пишет «Газета.ру». При этом отмечается, что Феникс выступал за то, чтобы эту роль получила Руни Мара.