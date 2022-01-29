Токаев объяснил, зачем террористы захватили аэропорт Алма-Аты

Террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков, чтобы обеспечить прибытие других боевиков, которые впоследствии беспрепятственно зашли в город и взяли на себя руководство терактами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В субботу пресс-секретарь Токаева в социальных сетях анонсировал интервью главы государства гостелеканалу «Хабар 24», в котором президент рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики. Полное интервью будет показано в эфире в 20.00 (17.00 мск).

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«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и они приступили к руководству операцией», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».