Баку и Анкара бросают «спасательный круг» Еревану

История возвращения Армении в лоно региональной кооперации напоминает лихо закрученный конспирологический сюжет, хотя, ничего непонятного в ней не должно быть. Азербайджан и Турция открыто и без обиняков протянули руку помощи Еревану для борьбы против стагнации. Но армянская сторона в присущей ей таинственной манере продолжает выдерживать паузу, словно имеются альтернативы.

Тот, кто должен проявить острую заинтересованность и торопиться, выглядит индифферентным, а предлагающий свою помощь, дожидается реакции нуждающегося.

2 февраля Анкара запускает авиаперелеты в Армению. Это событие способно коренным образом изменить атмосферу в регионе. На смену политике отчужденности, которой неизменно следовал Ереван не один десяток лет, наконец-то, должна прийти парадигма открытости.

Здравая логика диктует создание такого расклада, при котором препоны, некогда мешавшие развитию отношений, должны окончательно сойти на нет.

Армянские правительственные и авиационные круги все еще задаются сакраментальным вопросом, будет ли им выгода от запуска авиарейсов, или нет. Впору поставить другой предметный вопрос: «А что выиграла Армения от изоляции, которую сама же затеяла?». Многолетняя зажатость, демонстрация обиды и нежелание выстраивать отношения с соседями стали следствием захватнической стратегии, которую армяне осуществляли все предыдущие годы.

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Ереван проиграл не только войну, но и утратил политико-экономическую инициативу. Теперь после продолжительной неподвижности открываются возможности коммуникации, но деловой кластер все еще пребывает в сомнениях и раздумьях.

Сейчас самое время преодолевать проблемы и загвоздки, чтобы пауза не затянулась. Соседи уже в действии, настроены серьезно, и делают шаги навстречу слабому звену.

Армении медлить нельзя и нужно адекватно реагировать на продуманные ходы соседей. Если она последует этой тактике, все сдвинется с мертвой точки. Это актуально, исходя и из поствоенной конъюнктуры.

Рационально действующий бизнес не любит суеты и предпочитает находиться в орбите реалистичности. Даже, если имеются издержки и потенциальные риски, негативный потенциал нейтрализуется по ходу рабочего процесса. Главное его начать.

Ереван возвещает о проводимой им политике открытого неба, выдавая это за стартовое преимущество. Безусловно, сей фактор носит обязательный характер для участника процесса, который готов принять широкий жест подготовленного соседа.

Турция, как и подобает развитой в экономическом отношении стране, никакого дискомфорта не испытывает, наоборот, всеми действиями показывает нацеленность на результат. Анкара во всеоружии и готова оказать содействие слабому спаррингу, чтобы тот преодолел и инерцию бездействия, и технико-экономическое отставание.

Однако в поведении армянских авиационных руководителей уже звучат ноты недовольства. Они считают, что с началом процесса большой выгоды армянской стороне не предвидится, ведь Армения не обладает достаточной сервисной базой.

Из четырех задействованных на рынке авиакомпаний только две реально обладают ресурсом для полноценного участия в процессе. Анкара планирует открыть авиарейсы и в регионы Армении ради расширения торговых связей, но Ереван не готов к полноценному участию.

Мало того, что армянские авиаторы не в состоянии предоставить необходимые финансово-экономические расчеты для полноценного взаимодействия, они же беспокоятся по поводу раздела прибыли.

Турецкая авиакомпания Pegasus, как и положено, будет оплачивать навигационный сбор за пересечение воздушного пространства Армении. Но поскольку армянские аэропорты в Ереване и Гюмри находятся в концессионном управлении, большая часть дохода осядет в карманах концессионера, а бюджету достанутся гроши.

Но это проблема Армении, а не Турции, которая и так идет навстречу Еревану, беря на себя большую часть организационно-технической нагрузки. В этой плоскости армянской стороне впору изыскать варианты выгодного участия в международных хозяйственных отношениях.

Дефицит сноровки и опыта непростой вопрос, а чтобы покончить с вакуумным состоянием, нужно умерить запросы и позаботиться о преодолении собственных нужд.

Как ни крути, проблема упирается в замороженное состояние транспортно-коммуникационного сектора страны, который до сих пор находится в спячке. Вот, где собака зарыта.

Баку после окончания военной кампании предложил Еревану взяться за разблокировку коммуникаций, но в Армении решили, что победитель выставляет дискриминационный счет. На самом же деле Азербайджан предложил Еревану наиболее рациональный алгоритм для выхода из глубокого кризиса.

Работающие коммуникации — это универсальный ключ для преодоления системного кризиса. После ввода в действие они непременно влекут за собой оживление нескольких отраслей. А в транспортировке ресурсов, грузов, капитала и людского потока они просто незаменимы.

Армянские авиаторы при наличии непростых неурядиц и дефицита умудряются еще и становиться в позу доминирующих, дескать, выдача разрешений турецкой стороне на выполнение двух рейсов в неделю — это чуть ли не подарок с барского плеча. В интересах самого Еревана снятие всех барьеров, препятствующих налаживанию коммуникации с выгодным соседом. Турецкие инвестиции могут привнести динамику в сферу авиации Армении, которая сильно отстает от профильных секторов соседних стран.

Чтобы подготовить еще один, Кафанский аэропорт к международным сообщениям, нужны серьезные вливания. Если доверить проект местным структурам, то это займет до трех лет. Если же этим займутся турецкие кампании, они намного быстрее реализуют план.

Все зависит от динамики торгово-экономических операций и готовности Армении к участию в полноценных торгово-экономических отношениях. Правила свободного рынка зачастую оказываются более расторопными и маневренными, нежели чиновничьи потуги.

Ожидаемый визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию может стать переломным моментом в новой истории региона. Он же может стать триггером для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте многое будет зависеть от того, насколько зрелой окажется позиция армянского истеблишмента.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Тому, кто пребывает в отрицательной спирали, и решать, что и как делать, чего необходимо избегать в контактах с соседями.

Тофик Аббасов, автор Minval.Az