Россия опровергает Токаева? Шойгу заявил, что ОДКБ уйдет из Казахстана только после полной стабилизации обстановки

Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве по решению руководства республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник, передает РИА Новости.

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По словам министра, «в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана».

Он напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развёртывание на территории Казахстана.

«В короткие сроки — всего за трое суток — самолётами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств-членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развёртывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», — отметил министр.

Как ранее писал Minval.az, сегодня президент Казахстана объявил, что миссия ОДКБ в стране успешно завершена. С 13-го начнется поэтапный вывод военных, это займет около 10 дней.