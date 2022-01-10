Путин «забыл» имя Токаева

Президент РФ Владимир Путин забыл имя своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Во время внеочередной сессии ОДКБ Путин назвал его «Кемелом Жомартовичем».

«Всем известно, что президент Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на сессии.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Сам Токаев никак не прокомментировал оговорку, не услышав, или сделав вид, что не заметил сказанного.

Ранее, на ежегодной пресс-конференции в декабре, Путин, говоря о Токаеве, назвал его просто «новым президентом», но не стал произносить его имя.