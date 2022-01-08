Ученые допустили появление коронавируса-супермутанта

Коронавирус может мутировать и вызвать новую вспышку заболевания после того, как попадет в животную среду. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный доктор медицинских наук Сергей Токарев и академик РАН Виталий Зверев.

«Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу «омикрон»-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант», — объяснил Токарев.

Зверев также не исключил, что мутации коронавируса, образовавшиеся среди животных, могут представлять для людей крайнюю опасность.

«Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания. Теоретически, если в популяцию летучих мышей какой-нибудь коронавирус попадет и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка коронавируса», — сказал ученый.