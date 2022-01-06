О чем напомнила карательная акция Москвы в Казахстане?

Карательная акция Москвы в Казахстане напомнила о старом правиле: Россия активничает на южном и восточном направлении, пытаясь взять реванш за провал на западном.

Напомним: под занавес 2021 года Москва попыталась провести в диалоге с НАТО и США этакие «красные линии» и обозначить свою «сферу интересов». Вообще-то навязать Западу «новую Ялту» Москва пыталась уже давно — правда, под каким-нибудь удобоваримым соусом. Достаточно вспомнить переговоры по противоракетной обороне. США ставили установки ПРО в только-только вступивших в НАТО странах Восточной Европы для защиты от иранских и иракских ракет и на Аляске — от северокорейских. Радары на Аляске РФ не особо волновали, но вот противоракеты в Восточной Европе превратились в серьёзный «беспокоящий фактор». Сказать вслух «нас не устраивает «военное освоение» стран, ранее входивших в Организацию Варшавского договора», в Москве не решались, Запад был готов обсуждать гарантии, что новая ПРО не будет направлена против России, но не свободу рук в Польше и Чехии. В результате переговоры сорвались, а сам договор по ПРО приказал долго жить.

Но теперь Москва решила заявить о своих требованиях открыто. И очертить «сферу интересов», куда собиралась «не пущать» НАТО, включив в нее и Южный Кавказ, и Центральную Азию.

И вот что интересно. Как бы переговоры идут. Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Сегодня уже между собой беседовали главы оборонных ведомств. Назначена дата заседания Совета Россия — НАТО. И здесь можно было ожидать, что в Москве просто неверно истолкуют сигнал, приняв готовность Запада к диалогу как таковую (а обсуждать можно многое, от предотвращения опасного сближения самолетов и кораблей и до степени «прозрачности» во время учений) как согласие обсуждать «красные линии».

Но Москве дали понять, что никакой «Новой Ялты» не будет. Вначале ушат холодной воды обрушил на Кремль генсек НАТО Йенс Столтенберг, который назвал «неприемлемой» саму идею о наличии у РФ «сферы интересов». Затем последовала серия заявлений на «национальном» уровне в стиле «не России решать, принимать ли в НАТО Украину и Грузию». Но настоящий шок случился, когда в поддержку самой идеи расширения НАТО высказались Швеция и Финляндия, которые в этот блок не входят. Это верный признак: и в Стокгольме, и в Хельсинки намерены вступать в НАТО и УЖЕ готовы отстаивать это свое право, в том числе в жестком диалоге с Москвой. В руководстве НАТО обсуждают возможную реакцию на российское вторжение в Украину. И что теперь делать? Молча утираться и признавать, что главная идея российской политики потерпела крах? Причем именно теперь, когда на носу 2024 год, надо «играть мускулами» и демонстрировать, кто в доме хозяин? Или пытаться изобразить реванш и новые территориальные приобретения? Казахстан показался очень удобным плацдармом для этого, а уж «договориться» с Токаевым было не так сложно. Но…

Несколько лет назад, комментируя нашумевший пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, кто-то из российских журналистов выразился в том смысле, что «если ты «дал на лапу» пожарному инспектору, то ты договорился с пожарным инспектором, но не с пожаром». Точно так же Россия сегодня «договорилась» с Токаевым, но не с Казахстаном.

И вот об этом лучше подумать до того, как из Казахстана пойдет «груз 200».

Нурани, обозреватель