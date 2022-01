Боррель прибыл в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности страны.

«Мой первый визит в 2022 [году] в Станицу Луганскую и в Киев. В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам», — написал Боррель в Twitter.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.

With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU

