Байден утвердил военный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал военный бюджет США на 2022 год. Как сообщает Daily Mail, он составил $768 млрд. При этом в него включены расходы на военную помощь Украине и противодействие Китаю.

Законопроект включает повышение заработной платы военнослужащим США на 2,7% и увеличение закупок самолетов и кораблей ВМФ, а также устанавливает стратегию борьбы с угрозами, исходящими от России и Китая.

На помощь украинским вооруженным силам запланировано $300 млн, а на Тихоокеанскую инициативу сдерживания — $7,1 млрд.

Примечательно, что итоговый бюджет, одобренный Палатой представителей и Сенатом, оказался на $25 млрд больше, чем изначально просил Байден, и на 5% больше, чем бюджет 2021 года.