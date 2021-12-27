«Омикрон» сорвал около 3 тыс. рейсов американских авиакомпаний

Американские авиакомпании убрали из своих расписаний около 3 тыс. рейсов c начала рождественских праздников на фоне активного распространения штамма «омикрон» в США, сообщает в понедельник издание The Guardian.

В частности, около 740 рейсов — в США, из этой страны и на внутренних маршрутах — отменили в понедельник.

Отмечается, что на фоне усиления распространения «омикрона» от многих экипажей самолетов их руководство требует уходить в карантин.

До этого, в пятницу — в канун католического Рождества — также отменили 690 рейсов.

На выходных по крайней мере трем круизным судам пришлось вернуться в порт, после того как там обнаружили случаи заражения COVID-19.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в США с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 53,2 млн человек, 837,8 тыс. пациентов скончались, а 41 млн человек переболели и выздоровели.