Боррель назвал противостояние угрозам РФ одним из итогов года

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики, и упомянул в связи с этим Россию, пообещав «ответить со всей решимостью».

«В нашем восточном соседстве 2021 год явился яркими примерами силовой политики, как мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой. (…) По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину или Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Беларуси», — говорится в предновогоднем обзоре главы дипломатии ЕС, опубликованном в понедельник в его блоге.

Чтобы противостоять этим угрозам, продолжил Боррель, ЕС оказывает «твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам». В качестве примера он привел «пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси».

По мнению главы дипломатии ЕС, саммит программы «Восточное партнерство», состоявшийся в Брюсселе 15 декабря, подтвердил «стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС» к своим восточноевропейским партнерам.

«В 2021 году мы работали над защитой интересов и ценностей ЕС и укреплением основанного на правилах глобального порядка (…). Эта работа должна продолжиться в 2022 году со всей нашей решимостью», — написал Боррель.