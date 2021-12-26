Официантка получила крупные чаевые и была уволена

Официантку Рэй Брандт из США уволили после того, как она получила чаевые в размере $2200, сообщает LADBible.

Как рассказала девушка, в ресторане, где она работала, проходил корпоратив на 40 человек. После того, как счет был оплачен, каждый посетитель оставил около $100 чаевых. Половину денег Рэй забрала себе, вторую часть отдала другой официантке, обслуживающей гостей.

Однако когда гости разошлись, Рэй сообщили, что она должна передать чаевые начальнику смены, который отдаст ей 20 процентов от суммы, а остальные деньги пойдут в общую копилку. По словам Брандт, о таком правиле она за три года работы ни разу не слышала.

Женщина отказалась выполнять это требование и была уволена. Новость об увольнении выбила американку из колеи, потому что она брала кредиты на оплату обучения и теперь не знает, как отдавать долг.

В самом ресторане уточнили, что никто не собирался отбирать у Рэй деньги, однако не стали говорить, почему сотрудница была уволена.

«Из уважения к нашим членам команды мы не обсуждаем детали, связанные с увольнением сотрудников», — говорится в заявлении.

В защиту женщины высказался Грант Уйаз — один из тех, кто был на корпоративе. Более того, накануне вечеринки мужчина позвонил в ресторан и спросил, как в заведении делят чаевые. Ему ответили, что все деньги уходят официантам.

«Было потрясающе видеть реакцию Рэй, когда она получила столько чаевых. По ее поведению я понял, что это многое значило для нее», — рассказал мужчина.