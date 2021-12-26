Медмаски в холодную погоду бесполезны

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил в разговоре с телеканалом RT, что морозная погода делает медицинскую маску бесполезной в борьбе с распространением коронавируса.

«Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять», — сказал он.

Кроме того, специалист посоветовал тем, кто собирается в путешествие, прививаться от SARS-CoV-2 не накануне отъезда, а за несколько дней до него.