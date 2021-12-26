Перенесенный ковид может спустя несколько месяцев вызвать инсульт или инфаркт

Глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют пережить инсульт или инфаркт.

Об этом заявил в беседе с Ura.ru иммунолог Николай Крючков.

«После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать», — рассказал Крючков.

Особенно сильно это проявляется, если человек не находится на интенсивном лечении, предупредил медик.

«В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает», — продолжил он.

Врач также отнес к возможном причинам смерти у перечисленных категорий граждан болезни сердца и оторвавшийся тромб.