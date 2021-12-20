Бессонница может быть связана с употреблением каннабиса

Употребление каннабиса может быть причиной проблем со сном, выяснили специалисты из Торонтского университета в Канаде. Об этом они рассказали в статье в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Некоторые люди употребляют каннабис в качестве снотворного средства, но его влияние на сон не было достаточно изучено. Чтобы восполнить этот пробел, исследователи использовали данные почти 22 тыс. добровольцев, сообщивших о качестве своего сна и употреблении каннабиса.

За последний 30 дней его хотя бы раз использовали 14,5% опрошенных. В целом, они на 34% чаще спали менее шести часов в сутки, чем те, кто не употреблял каннабис, и на 56% чаще — более девяти часов в сутки. При этом те, кто употреблял каннабис чаще (до 20 раз за последний месяц), чаще сообщали и о трудностях с засыпанием и бодрствованием, слишком долгом сне, и даже обсуждали эти проблемы с врачом. На дневную сонливость при этом, впрочем, они жаловались не чаще, чем не употреблявшие.

Хотя результаты не говорят о том, что именно употребление каннабиса вызывает проблемы со сном, оно позволяет предположить такую связь. Также, возможно, причина не в самом каннабисе, а в определенных социально-демографических факторах, не учтенных в этой работе. Однако более ранние исследования показали неоднозначные результаты для каннабиса в роли снотворного, поэтому исследователи рекомендуют воздержаться от его употребления в этих целях — вероятность получить проблемы со сном, по-видимому, выше, чем вероятность нормально выспаться.