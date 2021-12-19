Камала Харрис повысила голос на журналиста

Вице-президент США Камала Харрис в эфире американского телевидения жёстко ответила журналисту, который спросил её о том, кто в действительности занимает пост главы государства.

Поводом для вопроса стало недавнее выступление Джо Байдена, в котором он оговорился и случайно назвал президентом Камалу Харрис.

«Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет», — раздражённо сказала Харрис, пишет «Лайф».

После этого она повторила, что президентом страны является Байден. В этот момент Харрис повысила голос и начала грозить пальцем посмевшему задать этот вопрос собеседнику. Камала напомнила, что является вице-президентом США.