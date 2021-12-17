Разрабатываются генпланы освобожденных от оккупации городов



«Для строительства красивых, современных городов учитываются последние достижения, тенденции в мировом градостроении».

Об этом сообщил председатель Государственного комитета по градостроению и архитектуре Анар Гулиев, говоря об освобожденных от оккупации территориях, передает АПА.

«Процесс продолжается. Принимаются комплексные меры. Разработка общего плана освобожденных от оккупации территорий завершается. Параллельно разрабатываются генеральные планы всех освобожденных от оккупации городов. Некоторые из них уже представлены главе государства и при его участии общественности».

Он добавил, что в то же время принимаются меры по восстановлению наших сел, из-за того, что их много, работа в этом направлении проводится поэтапно.