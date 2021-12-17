Рабочая группа подготовит механизмы взаимного признания COVID-сертификатов



Согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров Азербайджанской Республики создана рабочая группа для разработки механизмов взаимного признания COVID-сертификатов.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на основании предложений рабочей группы принято постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 27 ноября 2021 года № 371 «О регулировании некоторых вопросов, связанных с признанием сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, о противопоказаниях к вакцинации, с негативным результатом ПЦР-теста и о наличии иммунитета у лиц, вылечившихся от COVID-19», передает АПА.

«C участием соответствующих государственных структур были проведены предварительные обсуждения с зарубежными странами о взаимном признании COVID-сертификатов. По итогам обсуждений общественности будет представлена дополнительная информация», — сообщили в министерстве.