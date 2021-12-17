Ильхам Алиев повысил зарплату учителям, прошедшим диагностическую оценку

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы, работающим в государственных общеобразовательных учреждениях учителям, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, в том числе директорам и заместителям директоров этих учреждений, а также руководителям допризывной подготовки молодежи.

Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года месячные должностные оклады прошедших диагностическую оценку знаний и навыков учителей, директоров и заместителей директоров, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, увеличены в среднем на 20%, руководителей допризывной подготовки молодежи — в среднем на 40%.